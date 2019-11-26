العراق.. إقليم كردستان يدعو لمنح عبد المهدي فرصة لإجراء إصلاحات

العراق / يحيى شعلان / الخليج 365

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، إلى منح فرصة لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لإجراء الإصلاحات التي تعهد بتنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني في أربيل مع مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية ستيفاني القاق والوفد المرافق لها، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم واطلعت عليه الخليج 365.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا آخر مستجدات المشهد العراقي، وأكدا أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب في مصلحة العراقيين عموما.

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ونقل البيان عن بارزاني تأكيده، خلال اللقاء، على "ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فرصة للاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية".

واتخدت حكومة عبد المهدي قرارات تضمنت حزمة إصلاحات لتنفيذها في الفترة المقبلة استجابة لمطالب المتظاهرين من ضمنها تخصيص معونات للفقراء والعاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات والوضع الاقتصادي في البلد ومحاربة الفساد وغيرها.

غير أن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، وهو ما يرفضه عبد المهدي ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

ويقول مسؤولو إقليم كردستان إن الاحتجاجات المتواصلة في وسط وجنوبي العراق منذ مطلع الشهر الماضي تؤثر على الإقليم، في وقت تجري فيه بغداد وأربيل مباحثات لحل الخلافات بشأن تصدير النفط والميزانية المالية الاتحادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.