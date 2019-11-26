السعودية والصين تتدربان على "اقتحام السفن ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية"

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الثلاثاء، إجراء مناورة بحرية مع الصين، للتدريب على اقتحام السفن ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية السعودية: "واصلت القوات الخاصة السعودية بقاعدة عسكرية بجدة (غرب) تنفيذ التمرين البحري (السيف الأزرق 2019) مع القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية".

ويشمل التدريب المشترك "رماية قناصة وإنزال سريع، ورماية من الطائرة، وإجراءات التمويه والتخفي، واقتحام المباني والسفن، وغيرها من التدريبات العسكرية".

وتهدف المناورة البحرية إلى "حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة تهديدات حركة الملاحة البحرية".

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وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت السعودية، انطلاق مناورة بحرية مع الصين، من المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، في جدة.

وتشهد المنطقة، التي تعج بصراعات مسلحة، زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة مع دول عربية أو غربية، لا سيما خلال الشهور الأخيرة.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، افتتاح مركز قيادة في البحرين، لتحالف بحري عسكري تقوده الولايات المتحدة؛ لحماية الملاحة في منطقة الخليج.

ومنذ استهداف منشأت بالسعودية، نشرت واشنطن ألف جندي في الرياض ردا على الهجمات، وبدأت تقارير غربية وعربية تتحدث عن توجه سعودي لتعزيز دفاعاتها العسكرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.