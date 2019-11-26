التحالف العربي يعلن إطلاق سراح 200 أسير حوثي

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، إطلاق سراح 200 أسير من جماعة الحوثي في اليمن.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.

وقال المالكي: "قررت قيادة قوات التحالف (تقوده السعودية) وبمبادرة منها إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية".

وأضاف أنه تقرر أيضًا "تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة اليمنية صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم".

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وتابع أن ذلك "يأتي انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم"، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى"، حسب المصدر ذاته.

ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا على قرار التحالف العربي حتى الساعة 14:20 ت.غ.

والأحد الماضي، وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء لبحث سبل متابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وعقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا، إلا إنه تعثر.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.