السودان.. البرهان وسفير أنقرة يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

الخرطوم/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس السيادي بالسودان، مع السفير التركي بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، والمشاريع المشتركة في مجالات الدفاع والزراعة والصحة والتعليم.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، اطلعت عليه الخليج 365.

ونقل البيان عن السفير التركي، أنه أطلع البرهان على المشاريع المشتركة بين البلدين، والتي تشمل مجالات الزراعة والصحة والتعليم والدفاع.

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وأضاف أنه أبلغه كذلك، عزم الحكومة التركية على عمل كل ما يمكن لتطوير هذه المشاريع، من أجل خدمة مصلحة شعبي البلدين، وتفعيل برامج تبادل الخبرات في المجالات المختلفة.

ووصف نذير أغلو، العلاقات السودانية التركية بالتاريخية والمتجذرة.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.