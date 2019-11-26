مكافأة لهم.. شركة يابانية تمنح إجازة 6 أيام للموظفين غير المدخنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

من أجل تعويضهم، قررت شركة يابانية أن تكافئ موظفيها غير المدخنين بمنحهم إجازة لمدة 6 أيام مدفوعة الأجر.



و بعدما اشتكى الموظفين من أن زملائهم المدخنين يحصلون على استراحة خلال ساعات العمل، من أجل التدخين، اتخذت شركة "بيالا" في اليابان، المتخصصة في مجال التسويق، هذه الخطوة بهدف تعويض موظفيها غير المدخنين،، وفقا لـ"سبوتنك" نقلا عن صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وجاء قرار منح الإجازة للموظفين غير المدخنين، بعد اقتراح تقدم به أحد الموظفين في صندوق الاقتراحات، والذي أكد فيه أن "فترات استراحة المدخنين" تسبب الضيق للبعض، حسبما قال المتحدث باسم الشركة، هيروتاكا ماتسوشيما، لذا قرر تاكاو أسوكا، رئيس الشركة أن فترة الاستراحة من أجل التدخين لا تزيد عن 15 دقيقة.

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ويأمل أسوكا في أن تدفع هذه القرارات الموظفيين للإقلاع عن التدخين تدريجيا

واعتبارا من شهر سبتمبر الماضي تم تفعيل قرار حصول موظفي الشركة غير المدخنين على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لمدة 6 أيام.

وشهدت اليابان خلال الأشهر الأخيرة، جهودا واسعة من أجل فرض قوانين أكثر صرامة لمكافحة التدخين.

وفي شهر يوليو الماضي، خطط حاكم طوكيو يوريكو كويكي، لفرض حظر على التدخين في الأماكن العامة، في العاصمة اليابانية قبيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020.