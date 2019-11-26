«نتفليكس» تختار «باريس ثياتر» لعرض أفلامها في نيويورك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت «نتفليكس» دار «باريس ثياتر»، إحدى أقدم صالات السينما في نيويورك، لعرض أفلامها على شاشتها، في مرحلة جديدة للمجموعة العملاقة في مجال البث التدفقي التي تواجه مشكلات مع شبكات السينما العملاقة.

وأغلقت هذه القاعة الواقعة قرب فندق «بلازا» الشهير وحديقة سنترال بارك، أبوابها نهاية آب/ أغسطس بعد 71 عاماً من تأسيسها، وذلك إثر انتهاء مدة عقد الإيجار، وأعادت القاعة التي تعد آخر القاعات ذات الشاشة الواحدة في نيويورك، فتح أبوابها مطلع الشهر الحالي لعرض فيلم «ماريدج ستوري» لنواه باوباخ من إنتاج «نتفليكس».

وكتبت «نتفليكس» في سلسلة تغريدات عبر تويتر الاثنين «هذه السينما العالية الرمزية ستبقى مفتوحة وستصبح الدار التي تنظم فيها نتفليكس أحداثها الاستثنائية وعروضها وإطلاق أفلامها في الصالات»، ولم يكشف عن تفاصيل الاتفاق لكن موقع «ديدلاين» المتخصص أشار إلى أنه عقد إيجار طويل الأمد.

ومنذ أشهر عدة، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن مفاوضات بين «نتفليكس» والشركة المالكة حالياً لقاعة «إيجيبشن ثياتر» السينمائية التاريخية في هوليوود، وأكدت «ديدلاين» الاثنين أن «نتفليكس» باتت تملك أكثرية الأسهم في هذه القاعة، وهو ما لم تؤكده «نتفليكس».