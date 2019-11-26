الأمم المتحدة تطالب الدول بتعزيز خططها لخفض الانبعاثات الدفيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى تقرير أممي سنوي، صدر الثلاثاء في جنيف، دول العالم بتعزيز خططها لخفض الانبعاثات الغازية من أجل تحقيق الهدف المتفق عليه المتعلق بالحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين قبل نهاية القرن. وقال برنامج البيئة الأممي في تقرير بشأن فجوة الانبعاثات «في ظل الوضع الحالي، من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بواقع 3.4 إلى 3.9 درجة هذا القرن، ما سوف يخلف تأثيرات مناخية مدمرة وواسعة النطاق».

ينشر التقرير قبل أسبوع من لقاء ممثلي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مدريد. وحذرمن قيام الدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها الكربونية من خلال نقل الإنتاج الصناعي إلى الاقتصادات الناشئة.