التحالف العربي يطلق سراح 200 أسير من الحوثيين









اسماء السيد - الرياض: أعلن التحالف العربي في اليمن الثلاثاء إطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين، في خطوة تأتي في ظل تحرّكات تهدف للتوصل إلى حل للنزاع في هذا البلد، حسبما أفاد متحدث باسمه.

كما قرّر التحالف السماح لمنظمة الصحة العالمية بنقل مرضى يمنيين إلى الخارج لتلقي العلاج، وذلك عبر مطار العاصمة صنعاء المغلق أمام الرحلات التجارية منذ العام 2016.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأنه "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (استوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول، واستمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، فقد قررت قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم".

