دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة QiDZ تغلق جولتها الاستثمارية الأولى بقيمة مليون دولار أمريكي

شركة QiDZ المتخصصة بتقديم محتوى متكامل موجه للأطفال تحصل على تمويل بقيمة مليون دولار أمريكي.

قالت شركة QiDZ، صاحبة المنصة المتخصصة بتقديم محتوى التسلية والتعليم والترفيه للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تمكنت من إغلاق جولة استثمارية أولية بقيمة مليون دولار أمريكي، لتكون بذلك أولى جولاتها الاستثمارية.

وتأتي الجولة الاستثمارية بقيادة عدد من صناديق الاستثمار، بينهم Oman Technology Fund، 500 Startups، Seedstars، Mindshift Capital، و Delta Partners Ventures، ومشاركة كل من شبكة عُقال للمستثمرين الأفراد، وUAE Business Angels، ومسك الابتكار.

وتهدف الشركة الناشئة المتخصصة بتقديم محتوى الأطفال من هذا الاستثمار إلى تعزيز عروض منتجاتها، وزيادة عدد فريقها، والتوسع في تحقيق الأثر الإيجابي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كما عبرت في بيانها. كما تهدف إلى استغلال الاستثمار الجديد في دخول السوق السعودي خلال الربع الأول من عام 2020.

وتعليقًا على التمويل الجديد، قال خالد الهدلق، أحد المستثمرين وعضو المجلس الاستشاري: “قامت QiDZ ولاتزال تقدم قيمة مهمة للعائلة في دولة الإمارات، وأسعدني رؤية ما حققه الفريق من نمو وتوسع في منذ إطلاقه في الإمارات، ولمساهمتي في هذه الرحلة. التوقيت مناسب جدًا الان للتوسع لأسواق أخرى ولاسيما السعودية.”

كانت QiDZ قد تأسست في نوفمبر 2017، على يد خمس نساء هن: سيمونا أغوليني، إينيس مينا، كلوديا ريباس، نورهان حسن، وتيريز هوندت.

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وتعتبر منصة QiDZ هي الأولى من نوعها في المنطقة لتقديم كافة النشاطات الترفيهية ونشاطات الأطفال بشكل خاص في مختلف الأعمار ضمن مكان واحد. حيث يتيح التطبيق للمستخدمين اكتشاف أكثر من 3000 نشاط ترفيهي وتعليمي تم اختيارها بعناية، كما يوفر عروض المطاعم والحجوزات الفورية.

من جهتها، قالت سيمونا أغوليني، الرئيسة التنفيذية لشركة QiDZ: “نفخر بابتكارنا لهذه المنصة الفريدة، المناسبة، والقيّمة لمستخدمينا في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع تطبيق QiDZ، لم يعد الوالدين مضطرين لقضاء ساعات طويلة في البحث عن النشاطات لأبنائهم، والمعاناة من حجز المواعيد، حيث يقوم تطبيقنا بمساعدتهم على استكشاف مواقع مختلفة في المناطق المجاورة، وتصنيفها حسب الفئة العمرية واهتمامات أطفالهم. وفي النهاية، الاستمتاع بنشاطات جميلة مليئة بالمرح تمنحهم ذكريات لا تنسى”.

وأضافت: “إن اغلاق هذه الجولة دليل على العمل الجاد والالتزام والتفاني الذي بذله فريق العمل لتنمية نطاق أعمالنا. ونطمح من خلال هذا الاستثمار إلى مواصلة تطوير تطبيقنا، وزيادة أعضاء فريقنا، والتوسع في أسواق جديدة. نحن وفريق العمل ممتنون جداً لجميع المستثمرين الذين آمنوا بأعمالنا، وفريقنا، واستراتيجيات النمو لدينا، ونعدهم، وعملائنا بالأفضل دائمًا.”

في الجهة الأخرى، قال شريف البدوي، الشريك الإداري في 500 Startups، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يعيش الوالدان في المنطقة حالة بحث متواصلة عن أفضل النشاطات التي يمكن لها إثراء حياة أطفالهم، سواء كان ذلك لأغراض ترفيهية أو تعليمية. الوضع الراهن الذي أواجهه كأب، يصعب علي العثور لأبنائي على أفضل العروض وحجزها ودفع ثمنها بطريقة مناسبة. لذلك، يعتبر QiDZ الحل الأمثل لهذه المشكلة الحقيقية. وباعتبار 500 Startups الشركة الأكثر نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن رسالتنا تتمثل في دعم رواد الأعمال الأكثر موهبة ومساعدتهم على تأسيس شركات ناجحة على نطاق واسع. ويسرنا دعم شركة QiDZ الرائدة، بفريق عملها النسائي المتكامل، في مرحلة التوسع والنمو في أسواق مستهدفة جديدة”.

التدوينة شركة QiDZ تغلق جولتها الاستثمارية الأولى بقيمة مليون دولار أمريكي ظهرت أولاً على عالم التقنية.