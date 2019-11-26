دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Honor هونر تكشف عن V30 و V30 Pro مع معالج كيرين 990 بتقنية الجيل الخامس

هونر تكشف عن ” Honor V30″ و “Honor V30 Pro” الذي يأتي مع معالج كيرين 990 بتقنية الجيل الخامس 5G.

أعلنت شركة هونر، العلامة التجارية الرائدة التابعة لهواوي، عن سلسلة Honor V30 بنسختين عادية وبرو، وكلاهما تدعمان تقنية الجيل الخامس، لكن النسخة العادية تدعمه عن طريق رقاقة Balong 5000 5G التي تتواجد رفقة معالج كيرين 990 العادي، فيما تدعم نسخة برو هذه التقنية مع معالج كيرين 990 الأحدث والذي يأتي مدمج مع رقاقة الجيل الخامس.

يتميز الهاتفان بوجود شاشة من نوع LCD بقياس 6.57 بوصة ودقة 1080 بكسل مع ثقب في أعلى الشاشة يحتوي على كاميرتين أماميتين على طريقة هاتف جالاكسي S10 بلس من سامسونج، حيث يتميز بوجود عدستين بقدة 8 ميجا بكسل واسعة جدًا وأخرى بدقة 32 ميجا بكسل.

كما يضيفان كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر IMX600 من سوني وبدقة 40 ميجا بكسل للعدسة الرئيسية مع فتحة غالق أصغر لنسخة برو، وذلك بجانب كاميرا تيليفوتو بدقة 8 ميجا بكسل لكلاهما. فيما يجلب V30 Pro عدسة ثالثة بدقة 12 ميجا بكسل تتيح تصوير فيديو بدقة أعلى، بينما يجلب V30 عدسة ثالثة بدقة 8 ميجا بكسل فقط.

يدعم كلا الهاتفين خاصية الشخص السريع بقوة 40 واط، وتضيف نسخة برو خاصية الشحن اللاسلكي السريع بدقة 27 واط أيضًا، لكن نسخة برو تأتي مع بطارية أصغر بسعة 4,100 ملي أمبير/ ساعة، فيما تأتي النسخة العادية مع بطارية بسعة 4,200 ملي أمبير/ ساعة.

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يأتي V30 مع سعة تخزين 128 جيجا بايت وخيارين من الرام 6 أو 8 جيجا بايت، وبسعر 470$ و525$ على التوالي.

أما هاتف V30 Pro فيأتي مع رام 8 جيجا بايت وخيارين من سعة التخزين، 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت، وبسعر 550$ و600$ على التوالي.

المصدر:

GSMArena

التدوينة هونر تكشف عن V30 و V30 Pro مع معالج كيرين 990 بتقنية الجيل الخامس ظهرت أولاً على عالم التقنية.