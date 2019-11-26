شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وحلف الناتو يبحثان تسليح وتدريب القوات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، مع قائد بعثة الناتو في بغداد جيني كاردينيا، تسليح و تدريب القوات العراقية . وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أودرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الشمري التقى اليوم الثلاثاء قائد القوات المشتركة في نابولي الجنرال جيمس فوجو ورئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا والوفد المرافق لهما، حيث تم بحث التعاون المشترك في مجال التدريب والتسليح وبناء القدرات .

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