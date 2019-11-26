سانا: انفجار سيارة مفخخة فى قرية تل حلف بريف الحسكة السورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements انفجرت سيارة مفخخة في سوق قرية تل حلف قرب رأس العين بريف الحسكة السوري. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا اليوم الثلاثاء – بأن انفجار عربة مفخخة في بلدة تل حلف أسفر عن سقوط قتلي وجرحى مدنيين.

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