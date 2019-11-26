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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى: محمد بن زايد يحمل إرث زايد فى التسامح.. والأخير: وسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.
وكان الشيخ محمد بن راشد قد غرد عبر تويتر اليوم، :"كرمنا اليوم فرق العمل والأبطال في مجال التسامح في نهاية عام التسامح في دولة الامارات... ولكن النموذج الحقيقى والذى سيبقى يحمل إرث زايد في التسامح ويرسخ الامارات كنموذج عالمي ملهم للبشرية في هذا المجال هو محمد بن زايد حفظه الله".
ورد ولى عهد أبو ظبى، قائلا:" كلماتكم الطيبة.. أخي محمد بن راشد، وسام على صدري ومصدر فخر واعتزاز لي ...لأنها كلمات من قائد ملهم يجسد إرث الآباء المؤسسين في العمل المخلص لرفعة الوطن وإسعاد أبنائه.. " شكرًا بو راشد " وحفظك الله ذخرا للإمارات وشعبها".
محمد بن زايد
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