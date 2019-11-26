شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين استمرار انتهاكات إيران للاتفاقيات الدولية حول برنامجها النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس الوزراء السعودى استمرار انتهاكات إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه تجاوزاتها، لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). Advertisements

واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، مجددًا رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضح أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار المجلس إلى ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي من بيان لالتزام المملكة بالمبادئ الثابتة والمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز مكانة المملكة ومواقفها الراسخة في العالمين العربي والإسلامي ومساعيها وجهودها لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وفي حل الأزمات والخلافات بالمنطقة، وتأكيد دورها المهم في الاقتصاد العالمي وسياستها في استقرار أسواق البترول العالمية.

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