شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التحالف العربى يعلن إطلاق سراح 200 أسير حوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التحالف العربى فى اليمن، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق سراح 200 أسير حوثى لدعم جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 5 سنوات باليمن.

وأضاف التحالف في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية سعودية، أنه سيخفف القيود على المجال الجوى اليمنى للسماح برحلات جوية تنطلق من صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون حتى تنقل من يحتاجون للعلاج الطبي في الخارج.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس 2015 في مواجهة جماعة الحوثى التي أزاحت الحكومة المعترف بها دولية عن السلطة فى صنعاء.