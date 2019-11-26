شكرا لقرائتكم خبر عن منتظر الزيدى يكذب بوست زيارته لإسرائيل: أغبياء حتى بالفوتوشوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي العراقى منتظر الزيدى، أن المنشور الذى تم تداوله عبر السوشيال ميديا، حيث يزعم زيارة إسرائيل عار تماما من الصحة ومزور عن طريق برنامج فوتوشوب.



منتظر الزيدى

وسخر الصحفى العراقى منتظر الزيدى من المنشور، قائلاً:"الفاسدين وأغبياء هم حتى بالفوتوشوب مافالحين".

وتداول منشورعلى موقع تويتر، منسوب إلى صفحة إسرائيل بالعربية، والذى أشار أن منتظر الزيدى زاردولة إسرائيل، وأنه يخفى ذلك.

وعلق متابعى "الزيدى" على تويتر، قال على الموسوى:"منتظر الزيدي الي ضرب الحقير بوش بلقندره على رأسه وبين عيونه وماهاب الموت ليس مجاملة لمنتظر هذا الواقع.. جايين تقولون عميل يتفاوض خسئتم كلاب الأحزاب البايعه الضمائر"، وغرد أخر :"تأكد أن الشجرة المثمرة تقذف الله يحفظك وينصركم"، وأشار أخر:" مواقفك معروفه وواضحة، وأكيد محد يصدك هالحجي".

Advertisements