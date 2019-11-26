شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة للبيت الأبيض: اتفاق التجارة مع الصين وشيك لكن توجد نقاط عالقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كيليان كونواى مستشارة البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق تجارة، لكن ثلاثا من أكبر النقاط العالقة مازالت قائمة.
وقالت فى مقابلة مع فوكس نيوز "نقترب بالفعل.. نواصل التفاوض، لكن نقل التكنولوجيا الإجبارى هذا وسرقة حقوق الملكية الفكرية والاختلال التجارى البالغ نصف تريليون دولار سنويا مع ثانى أكبر اقتصاد في العالم، الصين، هذا ليس منطقيا."
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