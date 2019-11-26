شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد فعالية لتجديد الالتزام بمنع العنف ضد المرأة 8 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى 8 ديسمبر المقبل، فعالية هامة تجدد خلالها الالتزام المشترك والشراكة القوية لمنع العنف ضد المرأة ودعم الناجيات من العنف فى المنطقة العربية.

جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة العربية اليوم بمناسبة الاحتفال بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي انطلقت في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فى 25 نوفمبر الجاري وتنتهي في 10 ديسمبر المقبل الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وأكدت جامعة الدول العربية، أنها تولى اهتماماً كبيراً للقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن القادة العرب تبنوا خلال القمة ال 28 إعلان القاهرة للمرأة العربية والاستراتيجية والخطة التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030".

Advertisements



وطالبت الجامعة العربية - في البيان - بالعمل على تحقيق حقوق المرأة لتحقيق مستقبل متساو"، بالمساواة في الأجر، والمساواة في الرعاية غير مدفوعة الأجر وفى الأعمال المنزلية، ووضع حد للتحرش الجنسى والعنف ضد النساء والفتيات، وتوفير خدمات صحية تستجيب لاحتياجاتهن، والمشاركة المتساوية في الحياة السياسية وفى اتخاذ القرار في جميع أوجه الحياة.



وأشارت إلى أن الاستراتيجية والخطة التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030"، خصصت محوراً كاملاً للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات ينادى بتحقيق "تمتع المرأة والفتيات بالحق في العيش في مجتمع خالي من جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأن تكون هناك مكانة تشريعية، وحماية اجتماعية وصحية تحظى بها جميع النساء والفتيات اللاتى تعانين والناجيات من العنف وعواقبه".



وأضافت الجامعة العربية أنها تقوم بتطوير أول اتفاقية حول القضاء على العنف ضد النساء والفتيات والعنف الأسرى في المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة "وستمنستر للديمقراطية" وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.



وأشارت إلى أن العام القادم 2020، سيشهد الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، التى تبنى مرحلة هامة في قضية المساواة بين المرأة والرجل والعمل على منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

