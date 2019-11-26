إصابة منزل إسرائيلي بقذيفة أطلقت من الأراضي المصرية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن قذيفة سقطت على منزل في تجمع "اشكول" في جنوب إسرائيل، أطلقت "بالخطأ" من الأراضي المصرية.
ولم توضح الهيئة الإسرائيلية كيف وصلت القذيفة من الأراضي المصرية الى تجمع "اشكول" في غلاف قطاع غزة.
وقالت إن القذيفة "أصابت مبنى دون وقوع خسائر بشرية".
وأضافت "يعتقد أن القذيفة أطلقت عن طريق الخطأ من الأراضي المصرية".
وتابعت هيئة البث الإسرائيلية "هرعت قوات الأمن الى المكان".
وسبق لإسرائيل أن أعلنت في الماضي عن سقوط قذائف مصرية بالخطأ قرب الحدود الإسرائيلية.
ولم يصدر بعد تعقيب عن السلطات المصرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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