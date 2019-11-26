لافروف يدعو "قسد" للابتعاد عن "الممارسات المريبة"

موسكو/ الخليج 365



دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تشكل ميليشيات "ي ب ك/بي كاكا" الإرهابية عمودها الفقري، للابتعاد عن "الممارسات المريبة" في الشمال السوري.

جاء ذلك في كلمة للوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيوزيلندي، غودلاغور تور توردارسون، في العاصمة موسكو، الثلاثاء.

وأشار لافروف أن "ي ب ك/بي كا كا" يقوم بممارسات غير بنّاءة في شمالي سوريا.

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وتابع: "ثقة قوات سوريا الديمقراطية بالولايات المتحدة التي عادت إلى سوريا من أجل البترول، لن تؤدي إلى نتائج جيدة".

وأردف: "لذا فإنني أنصح الأكراد بأن يكونوا ثابتين في مواقفهم ولا يحاولوا بشكل انتهازي الانخراط في ممارسات مريبة".

وشدد على ضرورة إطلاق الحوار بين "ي ب ك/بي كا كا" ونظام الأسد في سوريا، موضحاً أنه "لا يمكن ضمان حقوق الأكراد إلا في إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.