العراق..محافظ ذي قار يأمر بإخراج قوات مكافحة الشغب من الناصرية

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أمر محافظ ذي قار العراقية عادل الدخيلي، الثلاثاء، بإخراج قوات مكافحة الشغب خارج مركز مدينة الناصرية على خلفية مواجهات عنيفة مع المحتجين خلال الأيام الماضية أوقعت قتلى وجرحى.

وقال الدخيلي في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حفاظا على أرواح المواطنين ولتفويت الفرصة على المتربصين بأمن المحافظة، وجهنا قيادة الشرطة بنقل قوات مكافحة الشغب خارج مركز مدينة الناصرية لمنع حدوث أي نوع من أنواع التصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

وجاءت هذه التطورات إثر مقتل 7 متظاهرين وإصابة 131 آخرين على يد قوات الأمن قرب جسرين في مدينة الناصرين في ثلاثة أيام، منذ الخميس الماضي وحتى الأحد، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية.

والإثنين، أضرم محتجون، النيران في منزل نائبين سابقين بالبرلمان هما خالد الأسدي وهلال السهلاني في الناصرية.

كما واصل المحتجون غلق الجسور الرئيسية على نهر الفرات الذي يشطر مدينة الناصرية إلى نصفين لليوم الثاني على التوالي وأشعلوا النيران في إطارات السيارات على طرفي الجسور.

Advertisements

ومنذ بدء احتجاجات العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط ما لا يقل عن 346 قتيلا و15 ألف جريح، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

ويطالب المحتجون برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر 2018، وكل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.