مسؤول أمريكي يندد بقتل واختطاف متظاهرين عراقيين

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365- خلال زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي للسياسة جون رود للعراق ولقائه مسؤولي حكومتي بغداد وأربيل

- لم يصدر تعقيب فوري من الجانب العراقي حول ما أورده المسؤول الأمريكي

ندد نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسة جون رود، بقتل واختطاف متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك خلال زيارته العراق، يومي الأحد والإثنين، ولقائه مسؤولين في حكومتي بغداد وإقليم كردستان شمال العراق، وفق بيان صدر الثلاثاء عن السفارة الأمريكية لدى بغداد.

وقال البيان، إن "رود" التقى خلال الزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان الشمال، مسرور بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، في أربيل.

وذكر البيان أن المسؤول الأمريكي تناول خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين "الجهود المستمرة والرامية إلى تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق".

وتضمنت اللقاءات حسب ذات المصدر، تنديد رود، بـ"قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير ودوامة العنف الدائر".

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ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب العراقي حول ما أورده المسؤول الأمريكي.

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، انتقدت واشنطن الحكومة العراقية على خلفية أعمال العنف التي أفضت إلى مقتل وإصابة متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية.

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 346 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع مطالبهم إلى رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.