لبنان.. توقيف مطلق النار باتجاه منزل "ميقاتي" في طرابلس

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، توقيف شخص على خلفية إطلاقه النار باتجاه منزل رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، في مدينة طرابلس، ومباشرة التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

وعبر حسابه على تويتر، قال الجيش إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت المدعو "ي.ح" في محلة الكورنيش البحري في طرابلس (شمال).

وأضاف أن الموقوف أقدم على إطلاق النار من بندقية "بومب أكشن" باتجاه منزل ميقاتي (شغل المنصب لفترتين: 4 أشهر في 2005، ومن 2011 إلى 2014).

ولفت الجيش إلى أن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات، مشيرا أنه باشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية مستمرة في العديد من المناطق احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية.

في الأثناء، وصف المحتجّون في صور (جنوب) اقتحام اعتصامهم من قبل مجموعة من الأشخاص، الليلة الماضية، بـ"الغزو الغوغائي".

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وقال المحتجّون في بيان وصل للأناضول نسخة منه: "قامت مجموعات من الخارجين عن القانون بغزو المعتصمين السلميين في الساحة، ليل الإثنين الثلاثاء".

وتابع البيان أن "مقتحمي الاعتصام مجهولو الهوية معروفو الانتماء ورددوا شعارات ميليشيات حزب الله وحليفتها حركة أمل".

واعتبر أنّ "عبارات طائفية ومذهبية ردّدت خلال الغزو مع كم هائل من الشتائم الخارجة عن أدبيات الخلاف والاختلاف في الرأي".

وشدّد البيان على أن "الاحتجاجات مستمرة حتى تحقيق المطالب التي كانت ولا تزال هدفا لهذه الانتفاضة".

واقتحم أنصار حزب الله وحركة أمل، ليل الإثنين/ الثلاثاء، خيم الثوار في ساحة العلم بمدينة صور الجنوبية، واعتدوا على الموجودين داخلها، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني.

وسادت حالة من التوتر شوارع العاصمة بيروت، مساء الإثنين، على خلفية اقتراب أنصار "حزب الله" و"حركة أمل" من ساحات المحتجين، فيما عمد الجيش إلى تشكيل حاجز بين الجانبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.