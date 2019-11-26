لبنان.. الحريري يعلن عدم رغبته بتشكيل الحكومة الجديدة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الحريري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه متمسك بقاعدة: "ليس أنا، بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية".
وأضاف أنه يواجه على أنّه يتصرف على قاعدة "أنا أو لا أحد" ثم على قاعدة "أنا ولا أحد"، مشددا على أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولًا وممارسة، دون توضيح.
وتابع: "أسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارًا من سعد الحريري المتردد لتحميلي، زورًا وبهتانًا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة".
وطلب الحريري من الرئيس ميشال عون، أن "يبادر فورا إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته".
وسبق أن قدم الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استقالته إلى عون، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية لا زالت مستمرة تشهدها البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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