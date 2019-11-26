سوريا.. إصابة 5 مدنيين بتفجير سيارة مفخخة في عفرين

حلب، عفرين (سوريا) / عمر كوباران / الخليج 365 أصيب 5 مدنيين، الثلاثاء، في تفجير سيارة مفخخة بمدينة عفرين شمالي سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365 بأن التفجير وقع وسط مدينة عفرين؛ وأسفر عن جرح 5 مدنيين على الأقل، إضافة إلى أضرار في المباني المجاورة. ووجهت مصادر أمنية في المدينة أصابع الاتهام في التفجير المذكور إلى منظمة "ي ب ك- بي كا كا " الإرهابية. ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة عفرين وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب عفرين التي تسيطر عليها المنظمة منذ 2016.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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