40 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب عبر تركيا

هطاي (تركيا) / الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 40 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الشاحنات دخلت الأراضي السورية من معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا. وسيتم توزيع تلك المساعدات على المحتاجين بمحافظة إدلب وريفها في وقت لاحق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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