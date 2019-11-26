شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية لدفعة شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: كشف برنامج “حساب المواطن” اليوم الثلاثاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ25 لشهر ديسمبر المقبل. يشار إلى أن إجمالي مبالغ دفعات البرنامج منذ انطلاقه وحتى الدفعة الـ24 لشهر نوفمبر الحالي بلغت 58.2 مليار ريال.

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