بالتفاصيل.. قيادة جنونية لطقم حوثي في إب تتسبب بإصابة شابين إصابات بالغة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

أصيب شابان إصابات مختلفة جراء حادث مروري ناتج عن قيادة جنونية لطقم حوثي بمحافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن شابين أصيبا جراء حادث تصاك دراجة نارية وطقم حوثي بإحدى البلدات بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب.

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وأضافت المصادر، إن القيادة الجنونية لطقم حوثي، تسببت بإصابات بالغة لشابين كانا على متن دراجة نارية وهما: عاصم علي قاسم ووليد علي يحيى قدما من منطقة "الأكيمة" بمديرية السبرة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصادر طبية إصابة "وليد علي يحيى" إصابة بالغة واحتياجه لعملية كلفتها تصل لثلاثة مليون ريال، في الوقت الذي فر الطقم الحوثي دون الالتفات للمصابين أو الجريمة التي قام بها.

المصادر الطبية أكدت تزايد أعداد الحوادث الناجمة عن قيادة "أطقم حوثية" بصورة جنونية والتي تخلف عددا من القتلى والجرحى ويصاحب الإصابات إعاقات دائمة، في الوقت الذي يهرب من يقود تلك الأطقم.

يذكر أن هذه الحادثة جاءت بعد أيام من قيام القيادي الحوثي إياد الأبيض بقيادة طقم عسكري بصورة معاكسة للخط بمنطقة ميتم شرق مدينة إب، والتسبب بمقتل شاب كان على موعد مع زفافه قبيل يومين من الحادثة.