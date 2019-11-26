دراسة: غياب الهواء النقي في العمل يؤثّر في إنتاجيتك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إنَّ العمل في مكتب جيد التهوئة يمكن أن يساعد في تعزيز قدراتك العقلية بحسب ما توصل إليه باحثون في جامعة هارفارد.



وأشاروا إلى أنَّ التهوئة الجيدة تقلل من متوسط مستويات التلوث، وثاني أكسيد الكربون في الأماكن المغلقة، ويزيد من القدرة على التفكير والتذكُّر والتعلم، فنوعية البيئة الداخلية يمكن أن يكون لها تأثير عميق على اتخاذ القرارات وأداء العاملين.

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ودرس الباحثون قدرات 24 شخصاً على اتخاذ قرارات، بعد عملهم في أماكن مغلقة لأكثر من ستة أيام. نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة آفاق الصحة البيئية (Environmental Health Perspectives) ونقلها موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، أظهرت أنَّ الذين لديهم مستويات أعلى من الملوثات كانوا أقلّ قدرة على اتخاذ قرارات. وسجَّل المشاركون العاملون نسبة أعلى قدرها 61% في المباني ذات مستويات التلوث المنخفضة، مقارنة بالعمل في المباني التقليدية.

وقال الدكتور جوزيف ألن، مدير برنامج المباني الصحية في مركز هارفارد للصحة والبيئة العالمية إننا "ننفق 90% من وقتنا في الداخل ما يعني أنَّ جودة البيئة الداخلية تؤثر في صحتنا وإنتاجيتنا في مرحلة لاحقة. والنتائج التي تمَّ التوصل إليها تفيد بضرورة إجراء تحسينات لجودة البيئة الداخلية التي لها تأثير عميق على أداء العاملين واتخاذهم القرارات".

ولفتت الدراسة إلى أنَّ وجود النباتات في المكاتب يعزز الإنتاجية بنسبة 15% عن طريق جعل العمال أكثر تفاعلاً في وظائفهم.