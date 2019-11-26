دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ثغرة في متاجر التطبيقات تتسبب في تسريب بيانات مئات مستخدمي فيس بوك وتويتر

أتاحت ثغرة في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات آبل لمطوري التطبيقات الحصول على بيانات مئات مستخدمي فيس بوك ونظيرتها تويتر.

أكدت شركة تويتر على وجود ثغرة في متاجر التطبيقات أتاحت للمطورين الحصول على بيانات مئات المستخدمين، فيما قالت نظيرتها فيس بوك بأن مئات المستخدمين أيضًا تعرضوا لتسريب بياناتهم على أندرويد لنفس الأسباب لكن حتى الآن لم يظهر أي تأكيد على حدوث الأمر مع مستخدمي iOS.

وأتاحت الثغرة لمطوري تطبيقات شهيرة على المتاجر مثل Giant Square و Photofy من الوصول إلى بيانات المستخدمين المختلفة.

حيث يقوم عملها على الحصول على البيانات عند تسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات على متجر جوجل بلاي أو متجر تطبيقات آبل باستخدام حساب فيس بوك أو تويتر. ويعود السبب في هذه الثغرة إلى حزمة وجدها باحثين تُسمى One Audience وتتيح للمطورين الوصول إلى المعلومات الأساسية، أسماء المستخدمين، وعناوين البريد الإلكتروني، كما أنها تتيح الوصول لأخر التغريدات في حال استخدام حساب تويتر.

تقول فيس بوك أن بيانات المستخدمين تسربت لكن بشكل متابين بناءً على الصلاحيات التي يمنحها المستخدم للتطبيق عند تسجيل الدخول.

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فيما صرحت تويتر بأن السبب يعود لثغرة في حزمة مطوري التطبيقات على المتجر وليس في تطبيقها، وأخبرت جوجل وآبل بذلك.

في حال كنت من الأشخاص الذين تسربت بياناتهم، ربما تحصل على تنبيه من الشركتين يخبرك بالأمر خلال وقت قريب.

المصدر:

CNBC

التدوينة ثغرة في متاجر التطبيقات تتسبب في تسريب بيانات مئات مستخدمي فيس بوك وتويتر ظهرت أولاً على عالم التقنية.