دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي تطلق مكبر الصوت الذكي Sound X بالتعاون مع Devialet

سماعة Sound X مع مكبر الصوت الذكي “مساعد منزلي” من هواوي تأتي بالتعاون مع شركة الأجهزة الصوتية الراقية Devialet.

أعلنت شركة هواوي عن مكبر الصوت الذكي Sound X بالتعاون مع شركة الأجهزة الصوتية والسماعات الفرنسية، Devialet، والتي تُعد إحدى الشركات ذات المنتجات الراقية في المجال. ويأتي الجهاز الجديد مع المساعد الصوتي ” Xiaoyi” ويدعم الخدمة الموسيقية التي تقدمها هواوي، كما يجلب إمكانية ربطه مع الأجهزة المنزلية التي تتمتع بدعم تقنية HiLink الذكية من الشركة الصينية.

يتميز Sound X بقوة 60 واط وهو ما يجعله يتمتع بصوت مرتفع، كما يضيف ميزة الصوت 360 درجة ما يساعده على بث الصوت في جميع الاتجاهات في المكان.

تقول شركة Devialet الفرنسية بأن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في آسيا والتي تُمثل ثاني أكبر أسواقها حول العالم.

كانت الشركة قد تعاون مع عدة أطراف عالمية بمختلف المجالات لتطوير أجهزة الصوت، بينها شركة سيارات رينو على نظام Symbioz.

المساعد الذكي أو المكبر الصوتي الجديد سيكون متاحًا للبيع في الصين فقط حتى الآن، لكن ربما ينتشر إلى أسواق أخرى.

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على العموم، سيأتي الجهاز بسعر يقارب 285 دولار أمريكي (1,999 يوان صيني) وهو متاح للطلب المسبق في الوقت الحالي.

ربما تكون فرصة لهواوي لتطوير أجهزة راقية في مجالات جديدة، وربما يكون إطلاق الجهاز في الصين استغلالًا لعدم تواجد شركات مثل جوجل، لذلك علينا الانتظار حتى نعرف المزيد.

المصدر:

Engadget

التدوينة هواوي تطلق مكبر الصوت الذكي Sound X بالتعاون مع Devialet ظهرت أولاً على عالم التقنية.