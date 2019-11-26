دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

اطلقت شركة هواوي السماعة اللاسلكية Freebuds 3 بالسوق السعودي وفي هذا المقال انقل لكم تجربتي بعد اسبوعين من التجربة.

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سماعة هواوي FreeBuds 3 كتصميم تأتي بحافظة بلاستيكية دائرية صغيرة الحجم بوزن 48 جرام وبزر جانبي للاتصال بالبلوتوث وتدعم الشحن اللاسلكي وبمنفذ شحن USB-C، وبالداخل سماعتين بتصميم Open-fit داخل الاذن وبدون استخدام السيلكون للتثبيت داخل الاذن وبوزن 4.5 جرام لكل سماعة مع وجود مايك بالاسفل بتصميم يقلل من صوت الهواء اثناء المكالمات.

ومن أبرز المواصفات التقنية في سماعة هواوي FreeBuds 3 هي تقنية العزل والتي قمت بتجربتها في العديد من الأماكن وكانت بكفاءة عالية بالنسبة لسماعة بهذا الحجم.

تأتي السماعة بمعالج Kirin A1 وتدعم بلوتوث 5.1 لاتصال سريع وثابت وتزامن عالي في الموسيقى والفيديو والألعاب.

كتجربة استخدمت السماعة في أحد رحلاتي بالطائرة وانبهرت فعلا بأداء العزل أثناء الرحلة لدرجة انني احتاج لازالة السماعة اثناء المحادثة مع الاخرين وبالنسبة للبطارية فقد انتهت خلال 3 ساعات ونصف باستخدام تقنية العزل طوال فترة استخدام السماعة، اما بالنسبة للألعاب فلم تعجبني كثيراً خصوصاً مع الالعاب التي تحتاج فيها لسماع اصوات من حولك فهي متأخرة وغير متزامنة.

يمكن ربط السماعة بالهاتف والحاسب المحمول مهما كان نظامه وهناك تطبيق مخصص للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد (Ai Life) يمكنك من التحكم بالعزل في السماعة وكذلك تخصيص النقرات على جانب السماعة اليمين واليسار ، مثل نقرتين على اليسار لتشغيل وايقاف ميزة العزل ونقرتين على السماعة اليمين لتشغيل وايقاف الملف الصوتي .

أيضاً من ضمن المميزات هو وجود مستشعر بالسماعة من الداخل وعند ازالة السماعة يتوقف تشغيل الملف الصوتي وعند اعادتها يستمر تشغيل الملف الصوتي ولكنها للأسف لا تعمل بشكل جيد واستجابتها بطيئة.

سماعة هواوي Freebuds 3 متوفرة الآن بالسوق السعودي بسعر 599 ريال سعودي باللونين الأسود والأبيض.

التدوينة مراجعة سماعة هواوي اللاسلكية FreeBuds 3 ظهرت أولاً على عالم التقنية.