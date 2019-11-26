دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف Galaxy S11 Plus في تسريبات من Geekbench بمعالج Exynos ظهر على التقنية بلا حدود.

تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف Galaxy S11 التي يكشف عنها رسمياً العام المقبل، حيث ظهر هاتف Galaxy S11 Plus في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Exynos 9830.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S11 في شهر فبراير من العام المقبل، ولقد كشفت التسريبات السابقة على أن هواتف Galaxy S11 ستنطلق العام المقبل بمعالج Exynos 9830 أو Snapdragon 965.

ولقد رصد هاتف Galaxy S11 Plus في تسريبات Geekbench بنموذج رقم SM-G986، مع رقاقة معالج Exynos 9830، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وهو ما يتوافق مع التسريبات السابقة.

أيضاً يظهر هاتف Galaxy S11 Plus في Geekbench بنظام تشغيل Android 10، لذا من المتوقع أن يأتي أيضاً بواجهة One UI 2.0.

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وتشير التوقعات إلى أن هذه التسريبات هي النتائج الأولية لآداء معالج Exynos 9825 في هاتف Galaxy S11 Plus، وذلك قبل الإنتهاء بشكل كامل من تكوينات وبرمجيات الهاتف.

يذكر أن التوقعات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف Galaxy S11 Plus ينطلق بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش ودقة عرض QHD، كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مستشعر 48 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto ويدعم التكبير حتى 10 مرات بتفاصيل واضحة، أو حتى 100 مرة مع التكبير hybrid، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بميزة دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف Galaxy S11 Plus في تسريبات من Geekbench بمعالج Exynos ظهر على التقنية بلا حدود.