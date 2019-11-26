سعد الحريرى يدعو الرئيس اللبنانى لترشيح رئيس وزراء جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل سعد الحريرى الرئيس ميشال عون على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى إلى عدم رغبته فى تولى رئاسة الحكومة القادمة. وأضاف الحريرى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يحتاج إلى حكومة من الأخصائيين، موضحا أن قراره عدم تشكيل حكومة جديدة "صريح وقاطع".

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