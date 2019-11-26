شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية على عدة مناطق.. و«الدفاع المدني» يُحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر النظام الآلي للرصد المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، الثلاثاء، عدة تنبيهات، تشير لهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة.

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ونبه الإنذار المبكر إلى هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل كلاً من: أضم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، وتشمل الحالة أيضا محافظات مناطق الباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وتستمر حتى الـ9 مساءً.

كما حذرت الهيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية تستمر حتى مساء اليوم، على كل من القريات وسكاكا ودومة الجندل وطبرجل بمنطقة الجوف، وطريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وكذلك الخرمة والموية وتربة ورنية بمنطقة مكة.

من جهته، حذّر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما يصاحبها من جريان للسيول في الأودية والشعاب، ودعا الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول.