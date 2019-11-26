شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يوضح توقعاته لدخول «المربعانية».. أمطاره تُنبت ما ينبته الوسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن أسبوعاً بقي على دخول موسم “المربعانية” لأجواء المملكة. وأضاف “الزعاق” عبر تغريدة في حسابه على “تويتر”: “بقي أسبوع على دخول موسم مربعانية الشتاء، فيوم الثلاثاء 1441/4/6-2019/12/3 أول موسم “المربعانية” ومدته 40 يوماً ولهذا سُميت “المربعانية”، والنجم الأول منها (13يوماً) ويكون من حيث الأجواء معتدلاً، والنجم الثاني 13 يوماً وأمطاره تنبتما ينبته الوسم وهو موسم البرد”.

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