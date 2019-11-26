تحذير من «التعليم» للمدارس الأهلية بشأن الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
حذرت وزارة التعليم المدارس الأهلية من حرمان الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية من حضور الحصص أو أداء الاختبارات، متوعدةً باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدارس التي تخالف هذا التوجيه.
ووجهت الوزارة إدارات التعليم، بإبلاغ المدارس المشرفة عليها بتوجيه الوزارة، بعدم حرمان الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم من إكمال تعليمهم أو أداء الاختبارات، مراعاة للظروف التربوية والنفسية لطلاب والطالبات جراء قرار الحرمان.
وجاء توجيه “التعليم” بعد أن لاحظت الوزارة حرمان العديد من الطلاب والطالبات بالمدارس الأهلية من دخول المدرسة أو أداء الاختبارات، بحجة عدم سداد الرسوم المدرسية، بحسب “الوطن”.
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