شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يوضح الحل الأمثل عند التعرض للابتزاز عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الخبير التقني سمير الجنيد، من يتعرضون للابتزاز على وسائل التواصل بعدم اللجوء لقراصنة الإنترنت”هاكرز” لاختراق هاتف المبتز، وإنما الحل في التواصل مباشرة مع هاتف بلاغات الابتزاز 1909 مباشرة.

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وقال “الجنيد” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إذا تعرضت لحالة ابتزاز سواءً بصور أو مقاطع فيديو أو رسائل، فلا تحاول البحث عن “هاكر” ليخترق هاتف الشخص الذي يبتزك، لأنه ببساطة سيكون لديه نسخ احتياطية من هذه الملفات، وقد يصبح الأمر أكثر تعقيداً ويزيد حجم التهديد”.

وأوضح الخبير التقني أن حالات الابتزاز تتنوع مثل أن يفاوضك المبتز على منحك وظيفة، أو ابتزاز جنسي أو ابتزاز مادي وقد يقع أي شخص ضحية للابتزاز سواءً من الرجال أو النساء، مشيراً إلى أن حالات الابتزاز تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعالجتها بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث يمتلك جهاز الهيئة فريق تقني متمكن بالتعاون مع القطاعات المعنية لتتبع وتحديد معلومات المبتز حتى لو كان يستخدم حسابات بأسماء وهمية.

وأكد أنه في حال وصل الأمر لمرحلة أكبر مثل قيام المبتز بنشر مقاطع أو صور فهنا يجب على الضحية التوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة ورفع بلاغ وكذلك رفع بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” لأن الأمر أصبح عاجل ويجب اتخاذ إجراء سريع لتفادي المشكلة.