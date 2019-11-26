سلسلة مطاعم ماكدونالدز تدفع 26 مليون دولار لتسوية نزاع بشأن الأجور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الخليج 365 وافقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز كورب على دفع 26 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني مستمر منذ سنوات مع عمالها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الذين يتهمونها بعدم دفع الأجور والمكافآت التي يستحقونها.

اتهم العمال سلسلة مطاعم ماكدونالدز في كاليفورنيا، في عام 2013، بانتهاك قانون العمل بما في ذلك استخدام نظام لحساب الوقت يحرم العمال من الحصول على أجر إضافي مقابل عدد ساعات العمل الزائدة. وشارك في الدعوى عشرات الآلاف من عمال السلسلة في مختلف أنحاء كاليفورنيا.

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