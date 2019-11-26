شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهم العوامل المسببة لــ"التهاب الأعصاب"! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يصاب البعض بالتهاب الأعصاب نتيجة أسباب وعوامل متعددة، منها أسباب مرضية والأخرى بسبب بعض الممارسات الحياتية الأخرى التى تؤدى لإصابة بالتهاب الأعصاب.

وهذه من أهم الاسباب والعوامل المسببة بالتهاب الأعصاب : Advertisements 1- إصابة الشخص بمرض السكر مع عدم ضبط مستوى بالدم. 2- الإفراط فى تناول الكحوليات أحد العوامل التى تتسبب فى التهاب أعصاب الجسم. 3- نقص فيتامين B بالجسم لأهميته لتغذية الأعصاب. 4- السهر وقلة نوم لفترات طويلة. 5- الإصابة ببعض الأمراض المناعية مثل الروماتيزم. 6- الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والقهوة سريعة التحضير. 7- عدم الاهتمام بتناول التغذية الصحية مثل الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم.

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