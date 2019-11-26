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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث لهم عندما توقفوا عن تناول السكر! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يؤدي التقليل من استهلاك السكر و الحلويات لمدة 9 ايام الى خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم بحسب دراسة نشرت في المجلّة العلمية Obesity.
عمل اختصاصيو التغذية خلال تسعة أيّام على منع 43 طفلاً يعانون البدانة، من استهلاك المواد التي تحتوي على السكر من دون التقليل من كمية السعرات الحرارية لهم. فاستبدل قالب الحلوى بالبطاطا مثلاً، اللحوم والصلصة التي تحتوي على السكر بالبرغر. لم يكن نظامهم الغذائي صحياً، غير أنّ منع السكر عنهم كان له تأثير إيجابي على صحتهم.
وقد لاحظ الباحثون من جامعة كاليفورنيا انخفاض نسبة الكوليسترول وضغط الدم والتريغليسيريد المسؤولة جميعها عن أمراض القلب والأوعية الدموية.
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