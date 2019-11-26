مقتل 13 عسكرياً فرنسياً في حادث بين مروحيتين في مالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء عن مقتل 13 عسكرياً فرنسياً من قوة «برخان» في مالي بسبب حادث تصادم بين مروحيتين أثناء عملية قتالية ضد «جهاديين» الاثنين.

وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيا بأقصى «درجات الاحترام» ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وأشارإلى أن الرئيس «ينحني لألم عائلاتهم وأقربائهم ويوجه لهم أحر التعازي مؤكداً لهم تضامن الأمة الراسخ معهم».

وختم البيان بالقول إن الرئيس «يعبر عن دعمه الكامل لرفاقهم في القوات البرية والجيوش الفرنسية. ويحرص على الإشادة بشجاعة العسكريين الفرنسيين».

وقال «قُتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل».

وقع الحادث خلال عملية لقوة برخان التي يشارك فيها 4500 عسكري في منطقة الساحل الإفريقي، عند اصطدام مروحية «تيغر»، بمروحية «كوغار» الهجومية، وراح ضحيته 6 ضباط و6 مساعدين وكابورال، ليرتفع بذلك عدد الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في مالي منذ بداية التدخل الفرنسي 2013 مع عملية «سيرفال»، إلى 38.