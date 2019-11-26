شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم طاقمه من أصحاب متلازمة داون: الأول بين مئات المنافسين في بروكسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح مطعم (65 دجري) في بروكسل الأفضل تقييماً في المدينة بفضل فيض من الإشادات بموظفيه الذين يعاني معظمهم من متلازمة داون.

وحصل المطعم، وهو جزء من مشروع دمج اجتماعي، على المركز الأول من بين أكثر من ألفي مطعم أدرجت بقائمة موقع (تريب أدفايزور).

وقالت النادلة ماري صوفي لامارش المصابة بمتلازمة داون «الزبائن هنا لرؤيتنا وتذوق جو المطعم وفن الطهي. يمثل هذا الكثير من الضغط. ونحن فخورون بأنفسنا».

وأسس (65 دجري) أربعة من أصحاب الأعمال لهم خلفيات في الطهي والرعاية الاجتماعية. ويحمل اسم درجة الحرارة المثالية لطهي البيض، ويقدم أطباقاً تعتمد على مذاقات المطبخ الفرنسي.

أديلايد أيمر من مؤسسي المشروع قالت «تتمثل الفكرة في إكساب الناس المهارات اللازمة لدخول مجال الضيافة». وأضافت «نعمل مع أناس سعداء جداً بأنهم يعملون، يستمتعون بالحضور إلى العمل كل يوم».

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