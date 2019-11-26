شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: 95% من الأطفال في الثالثة يقضون 7 ساعات يومياً أمام الشاشات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة كندية حديثة نشرتها مجلة «جاما بدياتريكس» أن غالبية الأطفال في سن 2 ـ 3 سنوات يتجاوزون الوقت الموصى به أمام الشاشات في الأسبوع، وأشارت إلى أن 80% من الأطفال في سن الثانية و95% من الأطفال في سن الثالثة تجاوزوا السبع ساعات في الأسبوع خلال الدراسة، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بساعة واحدة يومياً.
شملت الدراسة 3600 طفل واعتمدت على تحليل نتائج عدة دراسات سابقة أجريت بين 2011 و2014، تكشف فيها الأمهات عن الوقت الذي يمضينه وأطفالهن أمام الشاشات. وأشارت إلى أن أهم العوامل المرتبطة بهذه الظاهرة، كان الوقت الذي تمضيه الأمهات على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أو التلفزيون، يليه حضانة الأطفال في المنزل بدلاً من إرسالهم إلى دور حضانة.
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