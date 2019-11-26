«سفاح الكناغر» في أستراليا يفلت من السجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفلت مراهق أسترالي من السجن الثلاثاء بعدما أقر بذنبه بتهمة ممارسة أعمال وحشية في حق الحيوانات إثر قتله عمداً ما لا يقل عن عشرين كنغراً خلال قيادته السيارة. وحكم عليه بأداء أعمال خدمة مدنية لمدة 500 ساعة داخل ملجأ للحيوانات، نظراً لأنها المخالفة القانونية الأولى التي يتهم فيها.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن ناثان سانغر ـ 20 عاماً ـ أقر خلال مثوله أمام محكمة «بيغا» بولاية نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء بذنبه في مجزرة الحيوانات هذه التي دامت نحو ساعة وأثارت موجة استنكار. وأقر وكيل الدفاع عنه بأن الأعمال «الوحشية المجانية» التي ارتكبها موكله تسببت بعذاب كبير لعدد كبير من الحيوانات الخائرة القوى.

وينص القانون الأسترالي على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، لكل شخص مدان بتهمة قتل حيوان من خلال تعذيبه أو إطلاق النار عليه.