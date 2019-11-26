ارتفاع أسعار أسهم «علي بابا» في اليوم الأول من إدراجها بـ «هونج كونج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار أسهم مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية الثلاثاء 8%، وذلك في اليوم الأول من تسعيرها في بورصة هونج كونج بعد دقائق من بدء العمليات.

ومنذ الدقائق الأولى لبدء تسعير 500 مليون سهم جديد، ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 8% وبلغت 189,50 دولار هونج كونج للسهم الواحد، بعدما باعته «علي بابا» بـ176 دولار هونج كونج.

وتجاوز سعر السهم الواحد الحد الأقصى الذي كانت المجموعة أعلنت عنه في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني عند إطلاق عملية إدخالها في بورصة هونج كونج وكان 188 دولار هونج كونج، وفي نهاية المطاف يفترض أن تتمكن المجموعة من جمع عشرة مليارات يورو بسهولة.

أعلنت المجموعة الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية علي بابا إطلاق عملية اكتتاب لإدراجها في بورصة هونج كونج حيث تأمل في جمع 13 مليار دولار، بينما تغرق المستعمرة البريطانية السابقة في عنف سياسي.

وكانت المجموعة التي أسسها الملياردير الصيني جاك ما الذي حقق في 2014 أكبر عملية إدراج في البورصة في التاريخ في وول ستريت، اختارت سوق المال الصينية لجمع أموال يمكن أن تساعده على تطور «علي بابا» عالمياً.

ويسعى القادة الصينيون إلى تشجيع مجموعات التكنولوجيا العملاقة على إدراج أسهمها في أسواق مال أقرب إلى بكين، خصوصاً بعد خسارتها مجموعتي علي بابا ومجموعة الإنترنت لعملاقة بايدو لمصلحة وول ستريت.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة دانيال جانغ رداً على سؤال الثلاثاء ما إذا كانت علي بابا تنوي إدراج أسهمها في بورصة الصين القارية، إن «هونج كونج انطلاقة جديدة لكنها بالتأكيد ليست نهاية القصة».

والأسهم المطروحة في بورصة هونج كونج لا تشكل سوى 2,8% من رأسمال المجموعة، واستفادت المجموعة التي تأسست في 1999 من اندفاع المستهلكين للتجارة الإلكترونية وأصبحت واحدة من أكبر المجموعات المدرجة في البورصة في العالم.