العراق: قتيلان وعشرات الجرحى.. والأمن يفشل في إخلاء الشوارع وفتح الجسور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعدت، ليل الاثنين وتيرة العنف وحرق الأبنية وسط التظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني على التوالي في بغداد، وتسع محافظات عراقية أخرى للمطالبة بـ «إسقاط النظام» السياسي الفاسد، وفيما سقط قتيلان من المحتجين واكتظت المستشفيات في محافظات الناصرية وبابل والبصرة وكربلاء بعشرات المصابين والجرحى جراء المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، واصل المحتجون صباح الثلاثاء قطعهم العديد من الجسور والطرق الهامة بعدد من المناطق.

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة العراقية الثلاثاء اجتماعها الأسبوعي فضلاً عن جلسة جديدة للبرلمان تكرس بالكامل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت لتلبية مطالب المتظاهرين.

ولليوم الثالث على التوالي، أقدم المحتجون العراقيون على قطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز محافظة البصرة، جنوبي البلاد، حيث ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أنه جرى قطع طريق جسر خالد وطريق جسر الكزيزة، كما قطع المتظاهرون كافة الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير من جهة ناحية خور.

كما قام المتظاهرون بقطع بعض الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة، وقطع طريق أبو الخصيب- فاو، وعزل قضاء الفاو عن مركز المحافظة، بالإضافة إلى قطع طريق البصرة - زبير.

وأوضحت مصادر إعلامية أن القوات الأمنية كانت حاولت في وقت سابق فتح الطريق في جسر الكزيزة عن طريق استخدام الرصاص الحي واعتقال عدد من المحتجين، لكنها سرعان ما انسحبت مع تزايد أعداد المتظاهرين.

وأفادت تلك المصادر بأنه يجري فتح الطرق المغلقة أمام بعض الحالات الخاصة مثل المرضى والطواقم الطبية ومنتسبي القوات الأمنية، وفي محافظة النجف قام المتظاهرون بقطع الجسر الرابط بين الكوفة والنجف.

وقال شهود عيان إن وتيرة العنف تصاعدت الليلة الماضية عندما هاجمت قوات مكافحة الشغب ليلاً خيم المعتصمين قرب جسر الثورة وساحة التظاهر قبالة مبنى مجلس محافظة بابل باستخدام الغازات المسيلة للدموع، ما تسبب بإصابة أكثر من 65 شخصاً بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات.

وأكد الشهود أن المئات من المتظاهرين تدفقوا الليلة الماضية إلى ساحة التظاهر لدعم المتظاهرين، على خلفية استخدام القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع، ما أجبر القوات الأمنية على الانسحاب إلى أماكنها.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين واصلوا قطع الطرق الرئيسية والجسور الحيوية في محافظتي الناصرية والبصرة، حيث تقع حالات إحراق الإطارات ويتصاعد الدخان في الشوارع لمسافات بعيدة، فيما وسع المتظاهرون في محافظة كربلاء من مساحة انتشارهم في الشوارع، وأدت المصادمات التي وقعت الليلة الماضية قرب حي البلدية إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات جراء استخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي حتى فجر الثلاثاء.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين أغلقوا عدداً من الطرق رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية وأن ساحات التظاهر في كربلاء تستعد لاستقبال جموع من الهيئات التدريسية وطلبة المدارس والجامعات للخروج بتظاهرات بناء على دعوة من نقابة المعلمين في المحافظة على خلفية تهديد القوات الأمنية لإدارات المدارس من أجل الانتظام بالدوام.

واكتظت المستشفيات العراقية في محافظات الناصرية وبابل والبصرة وكربلاء بأعداد من المصابين والجرحى على خلفية الاضطرابات الأمنية من جراء المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وخيم الدمار وإحراق البنايات على شارع الرشيد التاريخي في بغداد حيث تشاهد سحب الدخان على خلفية المصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية بين ساحة حافظ القاضي وصولاً إلى محيط مبنى البنك المركزي العراقي المحصن.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية أنها تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى أماكن الحرائق على خلفية قطع الطرق بكتل أسمنتية.

وذكرت المصادر أن أكثر من 165 بناية ومخزن للألبسة والتجهيزات أُحرقت في بغداد، خاصة في شارع الرشيد منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وحتى الآن.