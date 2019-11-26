ولي العهد السعودي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غدًا

اسماء السيد - الرياض: يقوم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، غدًا الأربعاء بزيارة رسمية إلى الإمارات، كما ذكرت "قناة" العربية.
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان زار دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية.
والتقى ولي العهد حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.
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