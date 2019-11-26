شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى يؤكد التزام الخرطوم كضامن لاتفاق السلام فى جوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة السودانى، محمد حسن التعايشى، حرص حكومة السودان على تنفيذ التزاماتها، كضامن لاتفاق السلام فى دولة جنوب السودان.

وعاد إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية لدولة جنوب السودان استغرقت يومين، أجرى خلالها لقاءات مع القيادة السياسية في جنوب السودان بحثت ترتيبات تنفيذ مخرجات قمة عنتبى (التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجارى بين السودان وجنوب السودان وأوغندا) حول تحقيق السلام.

وقال التعايشي - في تصريح للصحفيين عقب عودة الوفد - إن الزيارة كانت ناجحة، ووقفت على ترتيبات تنفيذ اتفاق سلام دولة جنوب السودان.

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ونوه إلى أن الاجتماع الذي عُقد مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت واللجنتين المشتركتين الأمنية والسياسية، خرج باتفاق على مصفوفة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، وتجميع الجيش، وفتح وتجهيز المعسكرات وبداية التدريب.

وأوضح أن هذا الأمر من شأنه فتح الطريق أمام تشكيل قوة من الجيش الوطني والشرطة والأمن علي أسس متفق عليها، تُمهد الطريق أمام تشكيل الحكومة الانتقالية، وتأمين المدن الرئيسية، مؤكدا أن السلام والاستقرار السياسي بدولة جنوب السودان، مهم للاستقرار والسلام في السودان.

