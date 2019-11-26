شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق حملة "الرجولة مسؤولية" للتوعية بسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المملكة العربية السعودية حملة توعوية حول سرطان البروستات عند الرجال تحت عنوان «الرجولة مسؤولية»، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، تم نشر الحملة في مختلف شوارع الرياض وجدة والدمام بالإضافة للقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصحيفة فان الحملة حققت نسبة وصول عالية في المملكة ولاقت تفاعلاً كبيراً من قبل مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق هدف شركة العربية للإعلانات الخارجية بالتوعية المجتمعية ونشر ثقافة الكشف المبكر.

Advertisements





من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للحملة محمد بن عبدالإله الخريجي : «انطلقنا بحملتنا من مبدأ حرصنا على تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة، وهي استكمال لجهود فريق عمل الشركة من المبدعين من الشباب السعودي والذين يعدون مفهوم تقديم الحملات الاجتماعية بقالب إبداعي غير تقليدي للوصول لأكبر شريحة ممكنة ليراها الجميع. فعملنا من خلال الحملة على زيادة الوعي بسرطان البروستات كونها أكثر أنواع الأورام انتشاراً بين الرجال، فقد أوضحت الدراسات أن واحداً من كل ستة رجال يصابون بهذا المرض، كما أن المصابين به لا تتضح عليهم أعراض الإصابة بعد سن 50 سنة، فتتفاقم حالتهم وتؤدي بهم إلى الوفاة».

وقد أضاف الخريجي «نهدف من خلال هذه الحملة التوعوية إلى التشجيع على استشارة الطبيب بمجرد ملاحظة أي من الأعراض وإجراء الفحوصات المبكرة، وزيادة التفاعل والاهتمام لدى شرائح المجتمع بهذا المرض وذلك من خلال إنتاج إعلان تشويقي للحملة مفاجئ لشرائح المجتمع عبر الاستفسار عما تمثلها الرجولة بالنسبة لهم، ومن ثم التأكيد على أن الرجولة مسؤولية وأن الصحة تأتي في أولوية المسؤوليات، وقمنا بنشر شعار يشير إلى هذا النوع من السرطان يشابه شعار التوعية بسرطان الثدي لتحفظها الأذهان كما هو الحال مع سرطان الثدي».